Les carrières de sable désormais gérées par affermage

La gestion des carrières de sables dans la commune d’Abomey-Calavi est désormais confiée à une entreprise privée. La décision a été prise par le conseil communal d’Abomey-Calavi lors de sa troisième session ordinaire.

La troisième session ordinaire du conseil communal d’Abomey Calavi démarrée le 31 septembre a pris fin le mardi 05 Octobre 2021. Les membres du conseil ont autorisé la gestion des carrières de sable de la commune par une entreprise privée à travers l’affermage. C’est à travers un vote à l’unanimité du conseil communal.

L’objectif est la sécurisation des ressources propres de la commune contre les actes de détournement et face à la corruption.

Plusieurs autres dossiers ont été examinés lors de la troisième session ordinaire du conseil communal d’Abomey-Calavi. Il s’agit entre autres du vote du rapport d’exécution du budget communal gestion 2021 au 31 Août 2021, l’adoption du troisième collectif budgétaire gestion 2021, la mise à disposition d’un domaine destiné à la construction de magasins et boutiques dans l’arrondissement de Togba, la mise à disposition d’un domaine dans les arrondissements de Zinvié et de Kpanroun dans le cadre du projet ACCESS.

M. M.

6 octobre 2021 par