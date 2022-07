Les caractéristiques de la statue de Bio Guera

A quelques heures de la célébration de la fête de l’indépendance, l’un de héros de la résistance, Bio Guera a été honoré dans la matinée de ce samedi 30 juillet 2022. La statue érigée sur le rond-point de l’aéroport internationale Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou en son honneur, a été inaugurée par le chef de l’Etat Patrice Talon.



« Cette belle statue de Bio Guera sera pour nous, le reflet quotidien de notre grandeur, celle de notre aïeul, celle de nos parents, celle de nous-mêmes, et celles des générations à venir. Mon exhortation est une prise de conscience, parce que le peuple béninois est un peuple exceptionnel mais qui s’ignore. Notre génération a le devoir de mettre un terme à cela et de sonner enfin ce signal qu’un peuple, un grand peuple de l’Ouest-africain désormais fera parler de lui. Nous avons commencé petitement, mais de manière certaine », a déclaré le chef de l’Etat dans son discours.

Quelques caractéristiques de la statue inaugurée

La statue est composée d’une enveloppe faite de fonte (cuivre T3) d’une épaisseur moyenne de 5mm montée sur une structure en acier ; l’ensemble reposant sur un massif en béton armé. La hauteur totale du monument est de 10m, dont 10m en longueur, 3m en largeur et 7m de hauteur pour la statue elle-même. Sa masse totale est de 13 tonnes.

Bio Guera est un prince wasangari du nom de Gbaasi N’Guera. Il est né en 1856, de Sabi Yerima (père), et de Yon Gon (mère. Celle-ci a vécu à Sua Bale au Nigéria). Ses activités professionnelles sont l’agriculture, la chasse, et le commerce. Il a défendu les valeurs de témérité, courage, de dignité et d’intégrité.

Quelques combats menés par le héros

Bio Guera est un résistant et « figure de la rébellion » aux cotés des peuples Wasangari, Boowo, Peul et Baatonnu de l’ancien territoire du Baru-tem. Il a lutté contre les privations de liberté, l’impôt de capitation, la conscription, le travail forcé, l’oppression coloniale.

Les combats de Bio Guera se résument entre autres, au secours des populations du village de Gbéku contre les exactions des Wasangari de Buanri au Sud, Gberudaba et Bouka à l’Est. Il vivait à Gbasi dans le Nord-Ouest de Niki quand la guerre de résistance des Baatombu à la pénétration française a éclaté. Il prit une part active en août 1897 à la guerre dirigée par Saka Yerima (première occasion d’éprouver son courage) et a, plusieurs fois, mis en échec sur des expéditions l’armée coloniale.

Selon l’histoire, c’est Bio Guera qui a organisé le siège de Bembèrèkè. Avec ses troupes, il transféra la guerre à Baura au Nord de Bembèrèkè. Après près d’une année de combat à Baura, il fut traqué et tomba sous les balles de l’envahisseur colonial le 17 décembre 1916.

