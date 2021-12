Les aspirants en grève le 6 décembre

Les aspirants au métier d’enseignant lancent un mouvement de grève dès le lundi 06 décembre 2021 pour 72 heures.

Les aspirants au métier d’enseignant du Bénin réunis au sein de la Fédération Nationale des Collectifs des Enseignants Préinsérés du Bénin (FéNaCEPIBC), abandonnent les classes pendant 72 heures du lundi 06 au mercredi 08 décembre 2021.

Selon la motion de grève signée par Ferdinand Sourou et Pierrot Sourou Léon Akodjènou en date du 1er décembre 2021, la grève sera reconduite jusqu’ à la satisfaction totale des revendications. Il s’agit notamment de la signature d’un contrat de 12 mois sur 12 avec les mêmes avantages que les permanents ; le retour au quota horaire hebdomadaire normal (18h pour les professeurs certifiés et 20 h pour les professeurs adjoints) et l’insertion définitive.

A.A.A

2 décembre 2021 par ,