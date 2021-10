FCBE perd un militant de taille dans le Plateau

Le part Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a encore enregistré une démission cette semaine. Clément Koutchadé, coordonnateur de la 22ème circonscription électorale a quitté la formation politique de l’opposition. Il l’a fait savoir à travers une correspondance adressée au secrétaire exécutif national.

« A compter de ce jour, je ne suis plus en mesure de participer aux activités du parti en tant que coordonnateur de la 22ème circonscription électorale et membre fondateur du parti FCBE. C’est avec une profonde déception synonyme d’une certaine tristesse que je démissionne, comme tant d’autres camarades, de ce parti jadis de masse et dont l’avenir me semble incertain », c’est la substance de la lettre que le conseiller communal de Pobè a adressée au secrétaire exécutif national. Il n’a pas manqué de fustiger les conditions de sa suspension et celles de plusieurs autres militants du parti.

Clément Koutchadé a occupé par le passé, le poste de directeur de l’Office national du bois (ONAB).

F. A. A.

