Le ‘’révolutionnaire’’ Ali Houdou arrêté

L’ancien préfet et ministre de feu président Mathieu Kérékou n’est plus libre de ses mouvements. Ali Houdou a été arrêté dimanche dernier à Parakou, selon des sources proches de sa famille. L’opposant aurait été interpellé dans le cadre de l’affaire atteinte à la sûreté et terrorisme.

Ses appels incessants à des manifestations, à la restauration de la démocratie et de l’Etat de droit et à l’organisation d’une assemblée constituante n’ont pas laissé indifférents les services de police dans le cadre des enquêtes liées aux violences préélectorales. Ali Houdou est mis aux arrêts dimanche dernier à Parakou, dans le nord du pays.

L’ancien chef de parti politique a dans de nombreuses publications sur les réseaux sociaux appelé à la mise en place de cellules dans les quartiers et villes pour la restauration de la démocratie. Il se faisait appeler ’’le révolutionnaire’’.

Plusieurs anciens leaders politiques ont été interpellés et placés en détention provisoire dans le cadre des violences préélectorales. Ces violences ont été déclenchées suite à des appels à manifester émanant de personnalités politiques qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le pouvoir de Patrice Talon.

Ali Houdou a été plusieurs fois ministre du gouvernement révolutionnaire de feu général Mathieu Kérékou. Il est Secrétaire général et porte-parole de la Fondation Mathieu Kérékou.

19 avril 2021 par