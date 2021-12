Le procès de Reckya Madougou s’ouvre ce vendredi

La candidate recalée à l’élection présidentielle du 11 avril dernier sera devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce vendredi 10 décembre 2021. En détention depuis plusieurs mois, Reckya Madougou sera fixée sur son sort au terme de ce procès qui retient toutes les attentions.

Reckya Madougou pourra-t-elle recouvrer sa liberté au terme du procès de ce vendredi 10 décembre 2021 à la CRIET ? La sentence des juges de la juridiction spéciale est très attendue au regard du chef d’accusation qui pèse sur elle : ‘’Association de malfaiteurs et financement de terrorisme’’.

En détention depuis bientôt 10 mois, la candidate du parti Les Démocrates aura un collège d’une dizaine avocats pour sa défense. Parmi ses conseils, il y a l’ancien bâtonnier Robert Dossou, Maîtres Renaud Agbodjo, Nadine Sakponou, Théodore Zinflou, et Victorien Fadé. Le Français Me Antoine Vey sera aussi de la partie.

F. A. A.

