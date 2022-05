Le président Talon reçoit le nouvel émissaire de l’OCI

Porteur du message du Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), Nassirou Arifari-Bako, nouvel Envoyé spécial de l’Afrique pour l’OCI et député à l’Assemblée nationale du Bénin, a été reçu en audience par le président de la République Patrice Talon ce vendredi 06 mai 2022.

La sécurité, la stabilité dans la sous-région ; la coopération et l’entente entre les États, les peuples sont les sujets au centre de l’audience entre le nouvel Envoyé spécial de l’Afrique pour l’OCI également député béninois à la huitième législature Nassirou Arifari-Bako et le président de la République Patrice Talon ce vendredi 06 mai 2022. L’ancien ministre des Affaires Etrangères portait un message du Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). « Nous avons eu des avis très positifs, très conciliants et très progressistes sur les différentes questions évoquées de la part du Chef de l’État, et qui de notre point de vue, serviront à baliser la suite des activités et des appréciations au niveau de l’organisation. Nous rendrons compte au premier responsable de l’OCI et certainement que des actions seront initiées, ajustées, adaptées sur la base de ces fructueux échanges », a indiqué Nassirou Arifari-Bako à l’issue de l’audience.

Le nouvel émissaire de l’OCI pour l’Afrique a été introduit à la Présidence de la République par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci. Selon le Chef de la diplomatie béninoise, la nomination de Nassirou Arifari-Bako crédibilise le Bénin et sa diplomatie.

