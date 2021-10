Le port Minéralier d’Owendo enregistre une croissance du débit

Le port minéralier d’Owendo (OMP) a enregistré des résultats satisfaisants au troisième trimestre 2021. Il a aussi connu une croissance significative du débit portuaire et ferroviaire.

Le débit du port a atteint 3,97 millions de tonnes, ce qui représente une croissance de 8,24 % en glissement annuel à la fin du troisième trimestre. Le "débit de fret" a enregistré une croissance de 26,61% d’un trimestre à l’autre pour l’exercice 2021. OMP a accueilli avec succès 87 navires au 3e trimestre de l’exercice 2021. Le débit ferroviaire a atteint 3,67 millions de tonnes, soit une croissance de 10,03 % en glissement annuel à la fin du troisième trimestre.

De trimestre à trimestre, l’exercice 2021 a enregistré une croissance de 37,16% pour le "débit ferroviaire". OMP a traité avec succès 457 râteliers à conteneurs au 3e trimestre de l’exercice 2021. Depuis sa création en 2017, le Port Minéralier d’Owendo (OMP, Gabon) est leader dans le secteur portuaire vertical vraquier avec une approche centrée sur le client. L’OMP s’est établi comme une solution globale mise à la disposition de ses Clients, offrant un service portuaire et ferroviaire unifié répondant aux meilleurs standards internationaux, tout particulièrement en Afrique.

L’OMP est parfaitement connecté aux régions intérieures du Gabon et fournit des services à haute valeur ajoutée à ses clients par la mer, la route et le rail. Ainsi, l’OMP continue notamment à soutenir le développement du secteur minier et des unités de fabrication de ciment pour l’exportation et l’importation de marchandises en vrac avec des installations de pointe.

Le succès de l’OMP repose sur une infrastructure Port & Rail unique, assurant le meilleur niveau de connectivité, de sûreté et d’efficacité. Le Port Minéralier d’Owendo est un atout essentiel dans la stratégie de diversification économique du Gabon. L’OMP a créé plus de 400 emplois directs et indirects grâce à ses activités portuaires.

« La croissance de l’’OMP témoigne du dévouement et de l’efficacité que nous fournissons à notre chère Clientèle. Nous sommes reconnaissants de la confiance de nos partenaires en nos services et notre engagement. Cette croissance témoigne plus particulièrement de la capacité de l’OMP à soutenir la transformation et la diversification sociale et économique de l’économie gabonaise », a déclaré Ranjan kumar Sahu, directeur général du Port Minéralier d’Owendo (OMP).

A propos d’Arise Ports & Logistique

ARISE Ports & Logistics opère en tant que développeur d’écosystèmes industriels qui conçoit, crée, finance et développe des infrastructures interconnectées, offrant des solutions logistiques de qualité supérieure à ses partenaires. Le portefeuille d’Arise Ports & Logistics est composé de 3 actifs portuaires répartis sur 2 pays : Gabon et Côte d’Ivoire.

