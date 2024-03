Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg au cabinet de BAKARI

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères du Luxembourg, Xavier BETTEL était au cabinet de Olushegun Adjadi BAKARI, ministre béninois des Affaires étrangères jeudi 28 mars 2024.

Olushegun Adjadi BAKARI, ministre béninois des Affaires étrangères a reçu à son cabinet ce jeudi 28 mars 2024, son homologue luxembourgeois, Xavier BETTEL. Les deux personnalités ont passé au peigne fin la coopération entre les deux pays. SEM. BAKARI et SEM. BETTEL ont également examiné durant les échanges, les moyens de renforcer la coopération entre le Bénin et le Luxembourg, vieille de plusieurs années.

Le Luxembourg est un petit pays européen bordé par la Belgique, la France et l’Allemagne. Il est essentiellement rural, avec la forêt dense des Ardennes et des parcs naturels au nord, les gorges rocheuses de la région Mullerthal à l’est, et la vallée de la Moselle au sud-est.

28 mars 2024 par ,