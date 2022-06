Le message de TALON à MACRON

Cher Monsieur Macron,

Les résultats des élections législatives, quoique mitigés pour vous et pour Ensemble, demeurent un moindre mal.

Bien au contraire, ils marquent ce tournant parfois nécessaire aux grandes Nations qui ont besoin de se réinventer dans les moments difficiles.

Le monde va mal et la France n’est pas épargnée ; la routine et la sérénité ne sont peut-être pas les meilleurs atouts pour la France en ces circonstances-ci. La France a besoin de se réinventer politiquement pour préserver sa grandeur et ses acquis, voire satisfaire ses attentes. C’est une nouvelle dynamique et un nouveau génie qui vous interpellent personnellement cher Président Macron.

Je n’ai pas de doute que vous disposez des moyens pour y parvenir, notamment le doigté et la clairvoyance nécessaires. C’est la marque des grands hommes.

Bon vent à la France pour ce nouveau départ.



Patrice TALON,

Président de la République du Bénin