Le gouvernement autorise les manifestations culturelles

Le Comité interministériel de gestion de la crise sanitaire autorise les manifestations culturelles et festives au Bénin.

Selon un communiqué en date du 16 décembre 2021, le Comité interministériel de gestion de la crise sanitaire représenté par les ministres de la Santé, des Sports, du Tourisme de la Culture et des Arts a tenu une séance pour analyser la situation de la pandémie du Covid-19 au Bénin. Il a été noté une diminution du nombre de nouveaux cas et une amélioration notable de la couverture vaccinale dans le Bénin. Le Comité a donc décidé de lever provisoirement la mesure de suspension des manifestations culturelles et festives prise le 25 août 2021.

La même source précise que l’organisation desdites manifestations est subordonnée aux autorisations habituelles requises dont celle du ministère de la Santé. Les manifestations doivent aussi se dérouler dans le strict respect des mesures de prévention recommandées notamment l’exigence d’un pass vaccinal ou d’un test PCR de moins de 48 heures. La mesure de suspension pourrait être réinstaurée dès que la situation épidémiologique l’impose, avertit le Comité.

A.Ayosso

16 décembre 2021 par ,