Le gouvernement alerte sur une arnaque en ligne

Le gouvernement béninois alerte sur une arnaque en ligne ‘’AzureCharge’’, exploitant l’image du Chef de l’Etat, Patrice Talon. C’est à travers un post, ce mercredi 27 mars 2024, sur la page Facebook du gouvernement.

Alerte sur une plateforme d’investissement frauduleuse dénommée AzureCharge. Elle est accessible en ligne et via plusieurs applications mobiles (LoopEarn, Fast Earn, Rapid Earn). Selon le gouvernement béninois, cette plateforme promet « des rémunérations exceptionnelles en très peu de temps ». Elle exploite également de manière malveillante l’image du Chef de l’Etat. « Cette plateforme s’avère être une arnaque élaborée, similaire au récent dossier ‘’CameoShell’’ », informe le gouvernement béninois. Il exhorte l’ensemble de la population béninoise à faire preuve d’une vigilance accrue. « Il est crucial de se méfier des offres paraissant trop belles pour être vraies et de toujours vérifier la légitimité des plateformes d’investissement », ajoute le gouvernement.

Selon la même source, « les équipes ont effectué les investigations requises et prennent actuellement des mesures pour neutraliser l’activité de cette application frauduleuse sur le territoire béninois ».

A.A.A

28 mars 2024