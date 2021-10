Le dossier de Hountondji et Tamégnon renvoyé en instruction

L’audience de l’ex ministre Alexandre Hountondji et de Joseph Tamégnon, ancien Dg de la Société de Gestion des Marchés Autonome (Sogema) s’est ouverte ce lundi 25 octobre 2021 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

La Criet a renvoyé le dossier des mis en cause dans l’affaire de « terrorisme et atteinte à la sûreté de l’Etat béninois » lors de la présidentielle du 11 avril 2021 devant sa commission d’instruction. Le juge en charge du dossier s’est déclaré ‘’incompétent’’. Les faits reprochés à l’ex ministre Alexandre Hountondji et à Joseph Tamégnon, ancien Dg de la Sogema sont de ‘’nature criminelle’’, selon le juge qui a décidé de renvoyer le dossier en instruction, lors de l’audience de ce lundi 25 octobre 2021.

A l’audience du 9 août dernier, les mis en cause ont demandé une liberté provisoire. Leur demande a été rejetée par le juge au cours de l’audience de ce lundi.

Alexandre Hountondji, ex ministre de Yayi et Joseph Tamégnon, ex Dg de la Sogema sont des membres du Groupe national de contact (GNC), un mouvement de l’opposition radicale. Ils ont été arrêtés à la suite des manifestations violentes survenues lors de la présidentielle du 11 avril 2021.

