Le Pr DJOGBENOU présente ses condoléances au Président SOGLO

Suite au décès de Madame Rosine SOGLO, le Président de la Cour constitutionnelle était ce vendredi 01 Octobre 2021 au domicile de l’illustre disparue à la Haie Vive pour apporter son soutien moral à la famille éplorée. Le Professeur Joseph DJOGBENOU et l’ancien Président de la République ont eu un tête à tête pendant 30 min.

On le sait, c’est avec beaucoup de douleur et de tristesse que le Président Joseph DJOGBENOU a appris la mort de Madame Rosine VIEIRA SOGLO. Très affecté par cette disparition, le Président de la Cour constitutionnelle est allé donc exprimer sa sympathie et sa profonde compassion à l’époux de l’illustre disparue.

Rappelons que Mme Rose-Marie Honorine VIEYRA, épouse de l’ancien Président de la République du Bénin, ancienne députée et plusieurs fois doyenne d’âge de l’Assemblée nationale est décédée le dimanche 25 juillet 2021 à l’âge de 87 ans.

AP/PCC

1er octobre 2021 par