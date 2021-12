Le PDG Sonimex transféré à la prison civile de Cotonou

Le patron de Sonimex est transféré de la prison civile de Missérété à celle de Cotonou depuis quelques jours.

Poursuivi dans l’affaire de « trafic international de drogue » portant sur 145 kg de cocaïne et placé en détention depuis le 25 juin 2021, Séraphin Yeto, PDG de Sonimex quitte la prison d’Akpro-Missérété. L’homme d’affaires séjourne désormais à la prison civile de Cotonou. Le procès de Séraphin Yeto et d’une dizaine autres de ses co-accusés s’était ouvert à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Lors de sa comparution, le prévenu avait fait une crise cardiaque. Le transfèrement de Séraphin Yeto à la prison civile de Cotonou devra lui permettre de suivre ses soins au Cnhu de Cotonou, où il avait été admis.

L’affaire s’est déclenchée avec la découverte de 145 kg de cocaïne ont été découverts dans des conteneurs de sucre appartenant à l’homme d’affaires. Les 20 conteneurs de sucre lui ont été revendus par un ressortissant français, Hubert Goutay. Ce dernier a été arrêté le 12 octobre 2021 au Maroc à la suite d’un mandat d’arrêt pour trafic international de drogue émis par le Bénin. Des tractations sont en cours entre les autorités marocaines, françaises et béninoises pour l’extradition au Bénin de Hubert Goutay, Pdg de Goodness SAS, une société de courtage en matières premières à destination de l’Afrique de l’Ouest.

La commission d’instruction de la Criet est à pied d’œuvre dans le cadre de cette affaire de « trafic international de drogue ».

M. M.

10 décembre 2021 par ,