Le PRD en Congrès pour valider l’union UP-PRD

Le mariage entre le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et l’Union Progressiste (UP) n’est plus qu’une question de jours.

A l’issue des différentes rencontres tenues par Me Adrien Houngbédji, président du PRD avec les sections et toutes les structures conformément aux textes du parti, le PRD tient son Congrès extraordinaire.

Le Congrès extraordinaire dont l’objectif est d’entériner le projet d’union UP-PRD est prévu pour le vendredi 19 août 2022.

De sources concordantes, avant la tenue du Congrès le Bureau politique du PRD transmettra son rapport au Conseil national du parti.

M. M.

15 août 2022 par