Le PAC doté d’une Plateforme de surveillance environnementale

Le Port Autonome de Cotonou a désormais une Plateforme Portuaire de Surveillance Environnementale (PPSE). L’inauguration officielle a eu lieu vendredi 03 décembre 2021.

Le Port Autonome de Cotonou dispose d’une Plateforme Portuaire de Surveillance Environnementale. Elle est financée par Enabel en collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD). La coordination scientifique de la plateforme est assurée par le professeur Gualbert Houemenou. La mise en place de la plateforme permettra au Port Autonome de Cotonou « de mener des activités de terrain et de laboratoire en vue de lutter contre l’envahissement d’espèces exotiques, susceptibles de descendre des navires ou de monter à bord, et d’anticiper sur les problèmes que ces dernières peuvent générer en matière de santé et d’environnement ».

Selon la Direction, Sécurité, Santé, Environnement et Qualité et Projets Transversaux du Port Autonome de Cotonou, une étude fait part des dégâts causés par les rongeurs envahissant les entrepôts. Des stocks de riz importés détruits et ou souillés par les rongeurs sont évalués à une perte de 58 000 euros par an et par entrepôt. A en croire la direction du PAC, cette plateforme contribue à la modernisation et à la compétitivité de ses services.

