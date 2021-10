La police marocaine démantèle une cellule terroriste à Tanger

Les forces de sécurité du Royaume du Maroc viennent de mettre en échec un plan terroriste imminent suite au démantèlement d’une cellule terroriste à Tanger. Cette information est rendue publique, ce mercredi 06 octobre 2021, à travers un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Les forces de sécurité du Royaume du Maroc ont démantelé ce mercredi à Tanger une cellule terroriste du groupe autoproclamé Etat islamique (Daech). Cinq suspects (âgés entre 22 et 28 ans) ont été arrêtés, selon la police. Ces individus projetaient « de commettre des attentats à l’explosif à distance devant cibler des sièges et des personnalités sécuritaires, ainsi que des lieux publics accueillant des citoyens marocains et étrangers », souligne un communiqué du BCIJ.

Ils « ont acquis plusieurs produits entrant dans la fabrication d’engins explosifs artisanaux », précise la même source.

L’opération de la police a permis de saisir « de flacons de divers volumes contenant de l’acide nitrique et des liquides chimiques suspects, ainsi que des clous et des fils électriques et six bonbonnes de gaz ». Des armes blanches, du matériel informatique, des uniformes paramilitaires, et un grand « étendard » portant l’emblème du groupe terroriste EI ont été également saisis.

« L’émir de cette cellule terroriste a entrepris plusieurs contacts avec des dirigeants de premier rang de l’organisation Etat islamique dans la région sahélo-saharienne », précise des sources policières.

Selon les informations, entre 1.200 et 1.500 Marocains avaient rejoint les groupes terroristes (principalement Daech) en Syrie et en Irak. Ces chiffres ont été publiés en 2016 par The Soufan Group, un cabinet de conseil en renseignement sécuritaire, basé à New York. Cette source précise que « les combattants marocains sont principalement originaires du nord du pays, notamment des foyers paupérisés de Tétouan et de Fnideq, mais aussi des banlieues de Fès, de Salé ou de Casablanca. Des îlots où prospère l’idéologie extrémiste sur le lit de frustrations sociales et d’une marginalisation économique ».

Le démantèlement de cette cellule terroriste à Tanger et la mise en échec de ses projets extrémistes s’inscrivent dans le cadre des efforts continus déployés par la DGST pour lutter contre les organisations terroristes et neutraliser les dangers et menaces qui guettent la sûreté du Royaume et la sécurité des citoyennes et citoyens, indique un communiqué du BCIJ.

