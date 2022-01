Le Corps diplomatique salue les bonnes actions en cours au Bénin

Comme il est de tradition, la cérémonie d’échanges de vœux à l’entame de la nouvelle année a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 21 janvier 2022 au Palais de la Marina. Au nom de ses collègues, la Doyenne du Corps diplomatique Mme Sahadi Sandi Abdou a présenté les vœux au Chef de l’Etat, Patrice Talon.

Dans son allocution Mme Sahadi Sandi Abdou, Ambassadrice du Niger près le Bénin en fin de mission, Doyenne du Corps diplomatique, a formulé des vœux de paix, de santé, de prospérité, de succès l’endroit du président Patrice Talon et au peuple béninois. Elle a exposé l’état du monde et a insisté sur les défis à relever par la communauté internationale notamment la pandémie du Covid-19 et les actes terroristes.

Mme Sahadi Sandi Abdou a salué les bonnes actions de développement en cours au Bénin.

La Doyenne du Corps diplomatique a également fait part de ses souhaits au plan politique. « Nous souhaitons que l’Union Africaine et les organisations régionales invitent les dirigeants africains et les classes politiques des différents pays à ne pas créer les conditions d’interventions des militaires sur la scène politique africaine. Ils doivent privilégier le dialogue et le compromis pour la résolution des différends politiques sans oublier la bonne gouvernance, gage d’un vivre ensemble harmonieux », a-t-elle déclaré. En fin de mission au Bénin, Mme Sahadi Sandi Abdou a fait ses adieux.

« Je suis particulièrement sensible à vos aimables propos à mon endroit et surtout à vos appréciations en ce qui concerne les progrès réalisés par le Bénin au cours de l’année 2021 », a affirmé Patrice Talon en réponse aux vœux du Corps diplomatique.

Le Chef de l’Etat a partagé les points de vue du Corps diplomatique sur le terrorisme. Pour Patrice Talon, le terrorisme constitue l’autre défi important auquel fait face la communauté internationale notamment les pays du Sahel. Il a pris l’engagement de continuer à œuvrer pour le renforcement de la démocratie béninoise.

Patrice Talon a aussi reconnu le professionnalisme de l’Ambassadrice du Niger en fin de mission. « Au moment où votre mission arrive à son terme, je voudrais particulièrement saluer le dévouement et le professionnalisme dont vous avez fait montre. Sachez que vous allez nous manquer. », a confié le président de la République. Il a renouvelé au Corps diplomatique, ses vœux de bonne santé, de vigueur, de volonté et surtout de détermination pour que la coopération internationale amène le monde entier, chacun de nos pays au développement, à la paix et à la sécurité afin qu’il fasse mieux vivre sur la terre commune qui est la nôtre.

A.Ayosso

21 janvier 2022 par