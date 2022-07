BR réagit à la désignation de Djogbénou à la présidence de l’UP

Le parti politique Boc Républicain (BR) a félicité la nouvelle équipe dirigeante du parti Union Progressiste (UP) et s’est engagé à poursuivre sa collaboration avec l’UP. C’est à travers un communiqué en date du 16 juillet signe par le Secrétaire général national, Abdoulaye Bio Tchané.

Communiqué de presse du Bloc Républicain

Le Bloc républicain a pris connaissance de l’élection d’un nouveau Bureau à la tête de l’Union progressiste, à la suite de la réunion extraordinaire tenue ce samedi 16 juillet 2022, à Cotonou.

Au nom du Bureau politique et de l’ensemble des militants du Bloc républicain, j’adresse nos plus sincères félicitations à la nouvelle équipe dirigeante de l’Union progressiste et plus particulièrement à son président, le Professeur Joseph Djogbénou. Je lui souhaite un mandat couronné de succès.

Par la même occasion, je rends un vibrant hommage au président sortant Monsieur Bruno Amoussou, dont le leadership et la vision ont permis à l’Up d’être un acteur important de la réforme du système partisan ; je lui souhaite plein succès dans ses activités futures.

Confiant que le Bureau nouvellement élu continuera d’œuvrer pour le succès de la réforme du système partisan et du renforcement de la démocratie dans notre pays, je tiens à le rassurer de la disponibilité du Bureau politique et de l’ensemble des militants du Bloc républicain à poursuivre la collaboration avec l’Union progressiste.

Fait à Cotonou, le 16 juillet 2022

Le Secrétaire général national

Abdoulaye Bio Tchané

17 juillet 2022 par ,