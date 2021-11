Bonne prestation du Bénin à la Coupe du monde des Nations de pétanque

Ça démarre sous les chapeaux de roue pour la triplette béninoise aux championnats mondiaux de pétanque après la contre-performance du joker de l’équipe, Marcel Bio, au tir de précision, jeudi 18 novembre dernier.

Les championnats du monde de pétanque ont été lancés, jeudi 18 novembre 2021, en Espagne. Les boulistes béninois ont battu l’équipe du Luxembourg 13-6 ce vendredi 19 novembre 2021.

La triplette béninoise a pu en découdre également avec les boulistes de la Norvège par un score de 13 à 12. Telle une prédiction, la victoire annoncée par le Directeur technique nationale en ces termes s’est confirmée : « Nous sommes très conscients que les choses vont bien démarrer. Nous allons aligner notre joker qui est Marcel, le capitaine de l’équipe (…). Nous aurons une équipe, la plus forte possible pour démarrer cette compétition. On espère que cette équipe va vraiment étonner ».

La double victoire des Ecureuils boulistes intervient après la contre la contre-performance du tireur d’élite Marcel Bio, jeudi 18 novembre 2021, en tir de précision. Donnant les raisons de la contre-performance, Guy Tronou, directeur technique Afrique de la Confédération Africaine des sports boules et directeur technique nationale de la Fédération Béninoise de Pétanque a indiqué : « On a démarré le tir de précision avec un score pas tellement catholique mais, nous avons eu la chance d’être repêché et notre tireur a fait quand même quarante-cinq (47) au deuxième tour au lieu de 33 au premier tour et a totalisé 80 points pour les deux tours. Malheureusement, nous étions ex aequo avec Madagascar. Madagascar en cumulant les deux tours a fait donc plus de 5 points que nous. Voilà pourquoi nous sommes tombés donc en huitième de finale de tir de précision ».Retour ligne automatique

