Le Bénin installe quatre centrales solaires

Bohicon, Parakou, Natitingou et Djougou, ces quatre communes du Bénin bénéficient respectivement d’une centrale solaire photovoltaïque. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet qui va permettre de générer 50 MW par ces quatre centrales, le gouvernement a procédé, mercredi 25 mai 2022, à la signature des conventions de concession, des contrats d’achat d’énergie électrique, de raccordement au réseau électrique et des baux à construction associés.

Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres, mercredi 25 mai 2022, la signature de quatre conventions de concession, de quatre contrats d’achat d’énergie électrique, de quatre contrats de raccordement au réseau électrique et de quatre baux à construction pour la mise en place en mode « Construire, Exploiter, Détenir et Transférer » de quatre centrales solaires photovoltaïques à Bohicon, Parakou, Natitingou et Djougou.

« La mise en œuvre de ce projet va permettre de générer 50 MW par les quatre centrales. Il participe de la volonté du Gouvernement d’accroître l’offre d’électricité en renforçant les capacités de production au plan national, dans le but d’assurer un plus grand accès à une énergie fiable », a indiqué le Conseil des ministres.

Le gouvernement a également autorisé le transfert à la SBPE des quatre contrats d’achat d’énergie conclus dans ce cadre.

