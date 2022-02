La position des Démocrates sur la date des prochaines législatives

Le président du parti d’opposition Les Démocrates, Éric Houndété s’est prononcé sur le choix du 08 janvier 2023 pour l’organisation de l’élection des députés à l’Assemblée nationale. C’est le samedi 26 février 2023 à l’occasion du Congrès extraordinaire du parti NFN.

La Cour Constitutionnelle a fixé l’élection des députés à l’Assemblée nationale pour le dimanche 08 février 2023. Invité au Congrès extraordinaire du parti NFN, le parti d’opposition Les Démocrates a donné son appréciation sur la date retenue. Lorsqu’on propose d’organiser des élections en Janvier, « c’est dire qu’on commence la campagne électorale avant Noël ou le jour de Noël. C’est ce que ça signifie. Ça signifie le 31 décembre, Saint Sylvestre, on est en campagne électorale. Ça veut dire que le 1er janvier, on est en campagne (...) que le jour de l’Épiphanie, si ce n’est pas en campagne, on est en élection », a déploré Éric Houndété, président du parti Les Démocrates, samedi 26 février 2021, dans son allocution au Congrès du parti NFN. Le président du parti Les Démocrates dit ne pas comprendre les motivations qui peuvent sous-tendre le choix du mois de Janvier pour l’organisation des élections. Le Législateur a opté depuis l’historique Conférence nationale pour des dates qui ne perturbent pas la vie des citoyens. « Ils ont souhaité que les élections ne se passent pas en saison des pluies mais en même temps, ils n’ont pas souhaité qu’on perturbé les populations dans la célébration de leurs fêtes annuelles », a expliqué le président du parti d’opposition Les Démocrates, Éric Houndété.

