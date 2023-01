La loi sur la prise en charge des personnels en mission commandée bientôt mise en œuvre (TALON)

La haute hiérarchie militaire a sacrifié à la tradition républicaine de présentation de vœux au chef de l’Etat jeudi 12 janvier 2023. Répondant aux vœux du haut commandement militaire, le président de la République a rassuré de la mise en application de la loi relative à la prise en charge des personnels en mission commandée et de leur ayant droit.

L’année 2023 est placée sous de très bons auspices et les forces de défense et de sécurité auront l’énergie nécessaire pour relever les défis qui se posent à eux, et ce faisant assurer au Bénin, la sécurité et la quiétude nécessaires à son réel développement, c’est la conviction exprimée par le chef de l’Etat jeudi 12 janvier 2023 à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux avec le haut commandement militaire. Patrice TALON a rassuré à l’occasion, de son engagement personnel et celui de son gouvernement, motivé par les réformes structurelles engagées au niveau des forces de défense et de sécurité en vue de leur modernisation. « L’année 2022 aura été une année d’épreuves, les velléités terroristes enregistrées même si elles ont globalement été déjouées et contenues grâce à votre bravoure, et à votre professionnalisme nous ont fait perdre des enfants de la République. […] », a-t-il confié évoquant la mémoire des hommes en uniforme morts sur le champ de bataille. « La loi votée en vue de la prise en charge des personnels en mission commandées et de leurs ayant droit sera pleinement mise en œuvre. De même, nos efforts seront maintenus en vue de mettre à votre disposition des équipements de plus en plus adaptés et la logistique appropriée, le tout pour maintenir en votre sein, l’état d’esprit nécessaire à l’accomplissement de vos missions respectives », a rassuré le chef de l’Etat. Les missions des forces militaires et paramilitaires au cours de l’année écoulée pour garantir la sécurité de tous ont été accomplies avec satisfaction malgré les difficultés en ressources humaines et matériels, a félicité le chef de l’Etat. Les efforts remarquables du gouvernement à leur profit se convainc-t-il, leur permettront de faire davantage.

« La densification des effectifs va se poursuivre et sera soutenue par la dotation urgente en matériels majeur de pointe pour répondre aux défis sécuritaires actuels », a promis le président TALON. Rassurant par ailleurs qu’aucune place ne sera faite au manque de professionnalisme et à l’incurie dans l’exécution des missions des forces de défense et de sécurité, il dit veiller à ce que leurs conditions de vie et de travail soient « continuellement améliorées ».

Quelques actions du gouvernement en faveur des forces de sécurité en 2022

Le général Fructueux GBAGUIDI, porte-parole de l’armée béninoise au cours de la cérémonie de présentation de vœux a cité quelques actions du gouvernement en faveur des forces de sécurité. Il a évoqué entre autres, l’initiative de la loi relative à la prise en charge des personnels en missions commandées ; l’acquisition de matériels (aéronefs, drones, équipements de protection individuel et collectif, des véhicules légers et des engins etc) ; le recrutement de personnel (4000), etc. En matière de construction d’infrastructures, les bases opérationnelles avancées et les postes avancés fortifiés en construction permettront aux forces de défense et de sécurité, de se reconstituer et de rayonner pour assurer une surveillance efficace des frontières, a rappelé le général GBAGUIDI.

