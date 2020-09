La commercialisation des amandes de karité lancée à Gogounou

Le ministre de l’Agriculture Gaston Dossouhoui et son homologue Shadiya Alimatou Assouman de l’Industrie et du Commerce ont procédé mardi 15 septembre 2020 à Gogounou au lancement de la campagne de commercialisation des amandes karité. La cérémonie a eu lieu en présence du maire de la commune de Gogounou et du Préfet de l’Alibori, Mouhamadou Moussa.

Au cours de la cérémonie, le président de l’Interprofession Karité Bénin (IKB) Gilles Adamon, a vanté les qualités du Karité béninois. Il n’a pas manquer de remercier les acteurs de la filière, notamment les femmes regroupées au sein de la Fédération nationale des productrices d’amandes et de beurre de karité du Bénin (FNPK-Bénin) pour le travail abattu.

Selon le ministre de l’Agriculture Gaston Dossouhoui, « avec les produits du Karité amande, beurre et autres produits dérivés, il est impérieux d’optimiser les exportations et de réduire le déséquilibre de la balance économique du Bénin ». Il a appelé à un « dialogue permanent entre les ministères sectoriels et les acteurs privés afin de développer un plan d’actions à court terme en vue d’éliminer les pesanteurs qui empêchent le Karité de se révéler au Bénin et au monde (…) ».

La ministre de l’’Industrie et du Commerce, Alimatou Assouman a déclaré que « le karité est une filière intégrée qui a un fort potentiel de création de valeur ajoutée en même temps qu’elle emploie un grand nombre de femmes économiquement vulnérables ».

La campagne 2020-2021 « permet de faire avec l’ensemble des acteurs de la filière un bilan et de prendre les engagements pour un développement de la filière et de l’économie du pays ».

Pour le compte de la campagne de commercialisation 2019-2020, « le Bénin a exporté environ 120.082 tonnes d’amandes de karité avec une recette estimée à 26.418.040.000 FCFA et 162,8 tonnes de beurre de karité pour une recette de 142.450.000 FCFA ».

La ministre Alimatou Assouma a mis l’accent sur les dispositions nécessaires prises par le gouvernement pour le bon déroulement de la campagne ainsi que les défis à relever.

A l’issue des travaux de la table ronde des 14, 15 et 16 juillet 2020 dont l’objectif est de mieux organiser la commercialisation, les acteurs ont fait plusieurs propositions.

Les deux ministres ont rassuré que les propositions seront présentées au Gouvernement.

Conformément au Conseil des Ministres en sa séance du mercredi 02 septembre 2020, la campagne de commercialisation des amandes de karité se déroule du 15 septembre 2020 au 31 mai 2021 dans le respect strict des mesures et gestes barrières contre le Covid-19.

Le prix plancher d’achat au producteur est de 100 FCFA/kg.

A.A.A

17 septembre 2020 par ,