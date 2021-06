La SBIN Sa lance un avis général de recrutement

L’Etat Béninois dans sa politique de favoriser l’émergence de nouveaux acteurs et de dynamiser l’offre de services numériques vers les ménages, les entreprises et les administrations publiques, a créé la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN S.A.).

La SBIN S.A. est chargée de :

- Exploiter et étendre les réseaux de communications électroniques ;

Commercialiser les capacités disponibles sur le marché de gros incluant le backbone national et les

câbles sous-marins SAT3 et ACE ;

Fournir des accès Internet aux entreprises et au grand public ;

Fournir des services de communications électroniques mobiles ;

Exploiter le réseau national du gouvernement et le data center de type Tier 3 ;

Gérer toute autre infrastructure numérique appartenant directement ou indirectement à l’Etat, qui

pourra lui être confiée.

De ce fait, la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A.) a vocation à devenir un Opérateur Global en charge des activités de gros et de détails.

La SBIN S.A., envisage recruter des profils performants et ambitieux voulant contribuer à l’implémentation de cette stratégie et participer à la création de valeur pour la Société et le secteur numérique en général.

Les orientations stratégiques de la SBIN S.A pour accompagner son opérationnalisation se déclinent comme suit :

- Mettre l’efficacité opérationnelle au service de la satisfaction des clients ;

Accroitre significativement son activité commerciale ;

Viser l’excellence de ses ressources humaines ;

Se positionner comme un pionnier du Digital.

28 juin 2021 par