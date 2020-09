Appel à candidatures de L’Agence Japonaise de Coopération Internationale

L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) Bénin lance un avis d’appel à candidatures pour « Africain Business Education ». Il s’agit d’un programme qui offre aux jeunes l’opportunité de faire des Masters dans les universités japonaises en tant qu’étudiants puis des stages dans les entreprises japonaises.

Dans le but d’apporter un soutien aux jeunes qui ont le potentiel de contribuer au développement des industries en Afrique, le Premier Ministre ABE a annoncé le lancement de l’« African Business Education ». Un programme qui cadre avec l’intention du gouvernement du Japon de renforcer son soutien à une croissance dynamique de l’Afrique à travers le partenariat public-privé (5ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique).

Depuis 2014, le programme a pris en compte plus de 1200 participants.

Pour la mise en œuvre du programme 2020-2023 qui sera assuré par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), le Gouvernement du Japon recherche des participants provenant des 54 pays africains.

La JICA Bénin a lancé un avis d’appel à candidatures afin de sélectionner des candidats pour ledit programme. Les participants cibles sont les jeunes du secteur privé (qui sont ou seront impliqués dans les activités économiques dans le secteur privé local et qui vont maintenir ou développer des relations étroites avec les entreprises japonaises) et les jeunes fonctionnaires du gouvernement (fonctionnaires/civils qui prennent part à la formulation ou à la mise en œuvre des politiques industrielles ; ceux qui sont engagés dans les domaines où les entreprises japonaises ont des intérêts dans le pays du candidat.).

Qualifications et exigences

Les conditions et qualifications requises pour la participation sont : être de nationalité béninoise ; être âgé de moins de 40 ans au 1er avril 2021 et avoir le niveau licence.

« Les candidats de la catégorie ‘’Secteur Privé’’ doivent avoir une expérience de travail et ne doivent pas être employés dans une entreprise japonaise au moment de leur arrivée au Japon.

Les candidats de la catégorie ‘’Fonctionnaires du Gouvernement’’ doivent avoir plus de 6 mois d’expérience dans leur organisation actuelle et obtenir l’autorisation de postuler ainsi que l’assurance d’être réintégrés dans leur organisation actuelle à leur retour », précise l’avis d’appel à candidatures.

Le programme intitulé « Master’s Degree and Internship Program of African Business Education Initiative for Youth (ABE Initiative) », va se dérouler dans la langue anglaise de septembre 2021 à août 2024. Pour participer au programme, le candidat doit donc avoir un bon niveau d’anglais à la fois à l’écrit et à l’oral.

Les autres conditions sont : être en bonne santé à la fois physiquement et mentalement ; contribuer à la mise en réseau avec les entreprises japonaises ; ne pas recevoir ou planifier de recevoir une bourse d’étude offerte par d’autres organisations étrangères ; et prendre part aux activités prévues en week-end, une ou deux fois l’an, si nécessaire.

La brochure d’informations sur ce Programme comportant la liste des documents à fournir pour la candidature peut être retirée au Bureau de la JICA-Bénin.

Les dossiers de candidature doivent être déposés au Bureau de la JICA à Cotonou au plus tard le 29 septembre 2020 à 15h30 précises.

16 septembre 2020