Florent Agbo condamné à 10 ans de prison

Mis en délibéré au terme de l’audience du vendredi 04 mars dernier, la sentence des juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans le dossier de délivrance du passeport béninois à des camerounais est connue ce lundi.

Le commissaire divisionnaire, Florent Agbo et ses coaccusés sont fixés sur leur sort ce jour. L’ex directeur de l’émigration et de l’immigration (DEI) Florent Agbo est poursuivi pour « abus de fonction » dans une affaire de passeports délivrés à six Camerounais. Ses avocats ont plaidé la relaxe pure et simple. Vingt-deux personnes dont des intermédiaires, des Camerounais et de nombreux policiers sont impliquées dans ce dossier qui remonte à mi-décembre.

A l’audience du vendredi dernier, le ministère public n’a pas épargné le haut fonctionnaire de la police. Il a requis contre lui la même peine (10 ans d’emprisonnement ferme et une amende pour abus de fonction) que les six Camerounais arrêtés avec des passeports béninois mi-décembre 2021.

Le commissaire divisionnaire est condamné à 10 ans de prison, et 05 millions d’amende.

Fabrice A. A.

7 mars 2022 par