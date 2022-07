La Banque mondiale accompagne le Bénin avec 250 millions de dollars

Dans le cadre du Programme d’accès universel à l’eau potable en milieu rural (PforR), également appelé AQUA-VIE, le Bénin bénéficie de l’appui de la Banque mondiale. L’institution financière à travers l’Association internationale de développement (IDA), a accordé un financement de 250 millions de dollars au gouvernement béninois.



La Banque mondiale accompagne le Bénin dans son ambition de renforcer l’accès à l’eau potable dans les communautés rurales du Bénin. Ceci, grâce à un financement de 250 millions de dollars. Ce financement vise à « élargir l’accès aux services d’approvisionnement en eau par le biais de raccordements domestiques et de bornes-fontaines, et d’assurer une prestation de services d’eau de qualité par un personnel professionnel ».

A travers le Programme d’accès universel à l’eau potable en milieu rural (PforR), 80 nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau multi-villages seront construits dans les communautés rurales. Selon la Banque mondiale, la cible à impacter est estimée à trois millions bénéficiaires.

Ce financement supplémentaire selon le ministre d’État en charge de l’économie et des finances rapporté par Ecofin, apporte un soutien important au plan d’action du gouvernement 2021-2026, et renforce le programme national d’approvisionnement en eau en milieu rural. « Il contribuera aux efforts du gouvernement pour rendre l’eau potable accessible à l’ensemble du pays dans un avenir proche », a souligné Romuald Wadagni.

Selon la Banque mondiale, grâce au programme AQUA-VIE, la couverture moyenne des services d’eau dans les communautés rurales a gagné 31 points de pourcentage entre 2017 et 2022, passant de 42% à 73%. L’’initiative intervient dans le cadre de partenariat pays 2018-2023 du Groupe de la Banque mondiale pour le Bénin.

Le projet a été lancé en 2018 suite de la signature de deux conventions entre la Banque mondiale et le Bénin pour un montant global de plus de 186 millions de dollars avec pour objectif, d’accroître l’accès aux services d’approvisionnement en eau, et de renforcer les modalités de prestation de services.

