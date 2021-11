L’Ordre des avocats répond au Procureur spécial

Réponse du berger à la bergère.

L’Ordre des avocats a réagi à la déclaration du procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), Mario Mètonou au sujet de l’avocat arrêté puis relâché après des heures. C’est à travers un communiqué rendu public jeudi 11 novembre 2021.

Selon une mise au point en six (06) points du Barreau du Bénin, le communiqué du procureur spécial près la CRIET, publié mardi 09 septembre 2021, comporte « beaucoup d’affirmations approximatives et inexactes ». Les points concernent la prétendue violation du double cordon sécuritaire, la supposée violence verbale et physique opposée par Me Chadaré à l’équipe d’intervention, le prétendu enregistrement filmé des opérations, l’affirmation selon laquelle le mis en cause n’aurait pas constitué Me Chadaré, le prétendu déferrement à la convocation, qui lui a été remise pour le 04 octobre 2021 et la supposée plainte déposée contre Me Chadaré par le chef d’équipe d’intervention.

« Au total, le communiqué du Procureur spécial près la CRIET achève de convaincre de ce qu’en violation de la loi, un Avocat dans l’exercice de son ministère, a été interpellé, violenté, puis gardé à vue sans qu’aucune infraction ne lui a été notifiée jusqu’à son relâchement », a déploré l’Ordre des avocats du Bénin dans un communiqué en date du jeudi 11 novembre 2021.

