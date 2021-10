L’examen national du CQM des artisans suspendu

Les sessions d’examen du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) sont suspendues au Bénin.

Les artisans des différents corps de métiers en fin de formation ne composeront pas à l’examen national du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM), session de 2021. Une note conjointe signée du Ministre des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle et du Ministre des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi informe que « dans la perspective d’améliorer les conditions d’organisation de l’examen du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) et en attendant la mise en place effective de la Chambre des Métiers de l’Artisanat, la session d’octobre dudit examen est suspendue jusqu’à nouvel ordre ».

Modeste Tihounté Kérékou, ministre des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi et Kouaro Yves Chabi, ministre des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle invitent les responsables des faîtières d’artisans, les artisans, les apprentis ainsi que tous les acteurs du secteur de l’artisanat à la sérénité et au calme.

Les ministres rassurent de ce que « les services techniques (…) sont à pied d’œuvre pour la reprise des sessions d’examen dans les meilleurs délais ».

