L’essentiel des modifications sur le Projet Route des Pêches

Le « Projet Route des pêches », rebaptisé « Projet de développement de la zone à vocation touristique Cotonou-Ouidah » est l’un des projets phare du gouvernement Talon, qui vise à renforcer le secteur du tourisme. Plusieurs modifications apportées au projet vont impacter les populations riveraines mais aussi favorisées un développement harmonieux de la zone.

En conseil des ministres le mercredi 29 avril 2020, le gouvernement béninois a approuvé la rectification des coordonnées géographiques de la zone concernée par le « Projet Route des pêches ».

Le décret n° 2005-664 du 3 novembre 2005 portant classement de la zone à vocation touristique exclusive de la route des pêches prescrit une superficie de 15.853 hectares. Une superficie au-delà de l’emprise du projet qui est de 3712 hectares sur terre ferme. Le gouvernement a donc procédé à la correction des coordonnées géographiques du périmètre objet de la déclaration d’utilité publique intervenue en 2006.

Les modifications apportées au projet favorisent et soulagent les populations riveraines. Il s’agit entre autres de la redéfinition du périmètre concerné, le dégel des restrictions induites par le classement de la zone sur certaines propriétés manifestement sans intérêt pour le projet et la préservation des agglomérations et zones de forte densité de population. Les modifications concernent également des mesures d’aménagement spécifique et des mesures de remembrement.

Selon le nouveau décret adopté en Conseil des Ministres, le périmètre actuel du « Projet de développement de la zone à vocation touristique Cotonou-Ouidah » se limite, de Fiyégnon jusqu’à Togbin Daho au niveau de l’atelier nomade Alougbin Dine, en ce qui concerne le côté opposé à l’océan, à la route bitumée, ses dépendances, ainsi que les domaines privés issus de l’extension du domaine public maritime ou de la plage, retrouvés de l’autre côté de la voie.

Pour un développement harmonieux de la zone, le gouvernement a retenu la création de zones d’aménagement concerté dans le périmètre afin d’assurer l’adéquation des constructions environnantes avec la vocation du site.

Le Projet Route des pêches vise la construction et l’aménagement d’infrastructures touristiques adéquates répondant aux normes universelles le long du Littoral à partir de Fidjrossè dans la municipalité de Cotonou, à environ deux kilomètres de l’Hôtel Casa Del Papa dans la commune de Ouidah.

14 mai 2020 par