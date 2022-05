L’église catholique célèbre le centenaire de naissance de Gantin

L’église catholique célèbre à partir du 08 mai prochain, le centenaire de naissance du Cardinal Bernardin Gantin. La Cellule de communication de la Conférence Épiscopale du Bénin (CEB) à travers un communiqué a invité les fidèles catholiques et tout le peuple de Dieu, à participer activement et/ou à s’unir en prière pour le bon déroulement de cet événement ecclésial.



08 mai 1922-08 mai 2022, le Cardinal Bernardin Gantin naquit, il y a 100 ans. L’église catholique se souvient et compte célébrer cette date importante du prélat.

Selon le programme établi pour les manifestations, une messe d’action de grâce sera dite le dimanche 08 mai 2022, date souvenir, dans les paroisses et institutions.

Jeudi 12 mai à 20h, veillée souvenir à la paroisse St Jean-Baptiste de Cotonou.

Le vendredi 13 mai 2022 est une journée scientifique. Un Colloque sera animé à l’Institut Jean-Paul II à 8h30. Ensuite, à 15h 30, il y aura le départ pour la visite de la tombe du Cardinal Bernardin Gantin à St Gall, à Ouidah.

Samedi 14 mai 2022 à 9h30, une Messe Pontificale sera dite à la paroisse Saint Michel de Cotonou.

Le tissu retenu pour les manifestations est disponible dans tous les évêchés et paroisses du Bénin au prix de 12.000 F CFA la pièce.

