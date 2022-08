‘’L’économiste du Bénin‘’ célèbre ses 10 ans en septembre

Présent dans l’univers médiatique béninois depuis 2012, le premier quotidien d’actualité économique, financière et boursière, basé à Cotonou, L’économiste du Bénin fête ses 10 ans cette année. Le Programme de célébration de ce Jubilé d’étain a été dévoilé, jeudi 25 août 2022, lors d’une conférence de presse organisée au siège du journal.

Le Directeur général de ‘’L’économiste du Bénin‘’ Léonard Dossou et le Comité d’organisation du Jubilé d’étain du premier quotidien d’actualité économique, financière et boursière basé à Cotonou, L’économiste du Bénin, étaient devant la presse, jeudi 25 août 2022. Objectif : présenter le Programme de célébration des 10 ans d’existence de l’organe de presse.

A l’entame de ses propos, le Directeur général a remercié tous les partenaires médias, économiques et financiers de L’économiste du Bénin. Il n’a pas manqué de reconnaître le « sérieux » et le « professionnalisme irréprochable » de ses « collaborateurs et des journalistes » qui ont permis à L’économiste du Bénin de paraître régulièrement en version papier depuis 2012 et en version numérique sur le site internet https: //leconomistebenin.com à partir de 2017.

Le quotidien totalise aujourd’hui dix années d’existence et il n’est pas aisé de passer sous silence ce Jubilé d’étain, a souligné Léonard Dossou.

C’est dans cette perspective qu’un programme riche et varié a été concocté pour la semaine du 12 au 17 septembre 2022. Les manifestations se dérouleront sous le haut parrainage du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni et sont placées sous le thème ‘’ Efficacité de l’information économique et financière pour la croissance durable en Afrique subsaharienne.

« L’essentiel de ces 10 ans, nous allons le réaliser par un Forum de haut niveau que nous allons organiser les 16 et 17 septembre prochain à l’hôtel Azalaï de Cotonou. Nous allons inviter de hautes personnalités du monde de l’économie et des finances africaines et même européennes qui seront là à Cotonou pour ce Forum. (…) Par rapport au Forum, (…) il y a les personnalités comme Lionel Zinsou, Blaise Ahountchédé, Jean Yves Sinzogan, Khaled Igué, et des économistes qui seront à Cotonou. En dehors du Forum, nous avions ce que nous appelons Le marché de L’économiste qui est une foire que nous avons initiée pour nos partenaires pour leur permettre de profiter de ce moment pour faire la promotion, la vente de leurs produits (…) à Azalaï hôtel de Cotonou. Nous avons encore une Marche de santé que nous allons organiser du carrefour Unafrica jusqu’à l’hôtel Azalaï en passant par le carrefour des 3 banques, le Port Autonome de Cotonou pour chuter à Azalaï hôtel. Nous n’allons pas oublier les orphelinats ; nous avons prévu une sortie pour des œuvres sociales, offrir des cadeaux à ces centres », a indiqué le Directeur général de L’économiste du Bénin.

Une Soirée de gala (17 septembre) au cours de laquelle des prix de reconnaissance seront attribués à des partenaires qui accompagnent L’économiste du Bénin depuis 10 ans est au programme des manifestations.

Le Directeur Général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) Edoh Kossi Amenouvè, et des journalistes économiques de la sous-région seront présents au Bénin dans le cadre de la célébration des 10 ans.

Selon Jean Claude Kouagou, rédacteur en chef de L’économiste du Bénin et membre du Comité d’organisation du jubilé d’étain, il s’agira de passer une semaine avec des activités aussi bien pédagogiques que ludiques.

Déclinant les difficultés, les succès et les perspectives, le Directeur général de L’économiste du Bénin a indiqué que l’objectif essentiel, aujourd’hui après tant d’années est de repositionner le journal, d’élargir le cercle des partenaires afin de faire de L’économiste, non seulement un label sous-régional mais régional et international, d’œuvrer à disposer d’une plateforme numérique digitale pour rendre accessible L’économiste du Bénin.

Créée en 2012 au Bénin, L’économiste du Bénin est présent aussi au Togo, au Niger au Sénégal et envisage de s’implanter dans d’autres pays de l’UEMOA.

Marc MENSAH

25 août 2022 par ,