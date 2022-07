L’architecte béninois Justin Soglo élu vice-président de l’AUA

Le Bénin est porté à la vice-présidence de la Région Ouest de l’Union des Architectes d’Afrique (AUA) à l’issue de la 13è Assemblée générale de l’organisation tenue du 6 au 7 juillet à Rabat (Maroc).

L’Architecte béninois Narcisse Justin Soglo est élu par ses pairs pour un mandat de trois (03) ans en qualité de vice-président de la Région Ouest de l’Union des Architectes d’Afrique (AUA). L’élection a eu lieu à l’issue de la 13è Assemblée générale de l’organisation tenue du 6 au 7 juillet à Rabat (Maroc).

« Je me rends au nom du Bénin, disponible à apporter ma pierre à l’édification de notre institution pour une pratique professionnelle plus rayonnante et respectueuse de l’environnement de l’architecture et de l’urbanisme en Afrique’’, s’est engagé Narcisse Justin Soglo, vice-président de la Région Ouest de l’Union des Architectes d’Afrique (AUA).

Narcisse Justin Soglo est l’ex Président de l’Ordre National des Architectes et des Urbanistes du Bénin (ONAUB).

M. M.

11 juillet 2022 par ,