Le 23e anniversaire de SM Mohammed VI au Trône célébré à Cotonou

Dans le cadre de la fête du Trône qui commémore le 23e anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône, l’ambassade du Maroc au Bénin a organisé un séminaire dans la soirée de ce vendredi 22 juillet 2022 à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou. « Le capital humain et l’entreprise citoyenne au service de la coopération entre le Maroc et le Bénin », c’est le thème retenu pour les travaux marqués par la présence du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’ambassadeur du Maroc au Bénin, du directeur général de Moov Africa, du directeur général de l’APIEx, du directeur général de la BOA, du directeur général de la Banque Atlantique, de l’Amicale des anciens étudiants et stagiaires du Maroc et plusieurs autres invités.



L’ambassade du Maroc au Bénin commémore le 23e anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au au Trône. En prélude à cette célébration, un séminaire de réflexion sur la coopération entre le Bénin et le Maroc a été organisé vendredi 22 juillet à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou.

Au cours du séminaire, deux panels ont été animés. Le premier intitulé : ’’Capital humain dans les entreprises marocaines et internationales’’, a été animé par les Directeurs généraux des sociétés BOA, Banque Atlantique, Moov Africa Bénin, FIFA (visioconférence) et le Chef projet Vinci Énergie Bénin.

Le Panel 2 sur le thème : ’’Contribution des lauréats des universités marocaines au dynamisme et à la coopération entre le Maroc et le Bénin’’ a été présenté par l’architecte Faycal Traoré.

’’Mettre en valeur le capital humain du Bénin’’

’’Les choix stratégiques de nos deux pays à travers la vision clairvoyante de nos deux chefs d’Etat ont permis une accélération dans l’investissement dans le capital humain à travers la formation dans les filières qui permettent à l’entreprise et a l’administration d’être en phase avec les besoins de développement économique et du bien être des populations. C’est ainsi que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, a fait le choix volontaire de partager la formation académique, technique et professionnelle avec les pays amis et frères de notre continent (...), a déclaré SEM. Rachid Rguibi, Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin.

Ce séminaire, comme l’a rappelé le diplomate marocain, sera l’occasion de mettre en valeur le capital humain du Bénin, particulièrement les lauréats des écoles et instituts marocains (...). ’’C’est une occasion de mettre en valeur les dirigeants et les employés des entreprises marocaines installées au Bénin (...) ainsi que les dirigeants marocains d’entreprises internationales’’, a souligné SEM. Rachid Rguibi. ’’On peut dire que le meilleur investissement où le retour sur investissement est assuré, c’est l’investissement sur le capital humain’’, a affirmé SEM. Rguibi.

L’Ambassadeur n’a pas manqué de mettre l’accent sur les fondations créées par les entreprises marocaines installées au Bénin pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables à travers la construction de salles de classe, l’équipement des centres de santé, et l’appui à l’Etat béninois lors de la pandémie de Covid-19.

’’Ce séminaire a pour but de sensibiliser les professionnels, étudiants et dirigeants d’organisations publiques et privées aux enjeux en matière d’entreprises citoyennes et de création de valeur partagée à l’ensemble des parties prenantes, et en particulier au capital humain.

Au cours de la rencontre, SEM. Rachid Rguibi a annoncé que la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) et le Conseil national du patronat du Bénin organisent un forum des hommes d’affaires au Bénin avant la fin de l’année en cours.

L’Ambassadeur a exprimé au président Patrice Talon ses salutations distinguées et ses voeux les plus sincères. Il l’assure de sa volonté d’agir afin d’être à la hauteur de la qualité des relations et des liens fraternelles qui le lient à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour assurer le bien-être et le bonheur des peuples marocains et béninois frères.



Les échanges selon le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique doivent permettre de mettre l’accent sur les faiblesses qui demeurent encore dans ce qui se fait dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Eléonore Yayi Ladékan a invité les participants à prendre en compte rapidement ces faiblesses afin qu’elles ne deviennent des faiblesses importantes dans le processus de développement.

Après avoir invité les boursiers à tirer le maximum des échanges, elle a souligné que le séminaire est une opportunité très importante, et la lumière de voir échapper autant d’opportunités apportées par les coachs.

La ministre a exprimé ses remerciements aux entreprises sans lesquelles, on ne peut donner la possibilité aux jeunes de s’essayer à quelque chose. Eléonore Yayi Ladékan dit compter sur elles pour la pleine insertion professionnelle de ces jeunes qui, souligne-t-elle, reste un défi à relever ensemble.

Le directeur général de l’APIEx s’est dit particulièrement concerné par le thème retenu pour le séminaire. Ceci, en raison de l’importance des ressources humaines que va générer la Zone franche industrielle de Glo-Djigbé-Zè dont il a la charge. A l’en croire, une attention particulière doit être portée sur la qualité du capital humain. Ce capital selon Laurent Gangbes, ne peut s’améliorer que grâce au brassage qu’il peut y avoir entre les compétences qui ont été exploitées sur un certain nombre de marchés. Il a émis le vœu que ces compétences restent et qu’on les utilisent pour le développement des industries en cours d’installation à la Gdiz. L’entreprise citoyenne souligne Laurent Gangbes, c’est le fait de mettre en place un dispositif original en matière de développement de zone économique spéciale avec un fort accent sur la protection de l’environnement, des droits des travailleurs, etc.

Pour Omar Nahli, on ne peut parler d’entreprise citoyenne modèle au Bénin sans évoquer Moov Africa. Le réseau de téléphonie mobile selon son directeur général, est une entreprise très engagée dans le social.

Se référant aux résultats d’une étude d’impact, il s’est dit agréablement surpris de la place qu’occupe Moov Africa dans l’économie béninoise.



La première chose faite quand Maroc Telecom allait s’installer au Bénin, rappelle Omar Nahli, c’était la mise à niveau des ressources humaines. Ce qui a donné lieu à beaucoup de formations, coachings, accompagnement, transfert de compétences d’expertise, etc, qui ont permis à Moov Africa d’être compétitive avec à son actif, beaucoup de compétences. C’est l’une des rares entreprises à disposer de câble sous marin, et la plupart des agents qui opèrent sur ce câble, sont des Béninois.

Les échanges entre les ressources humaines marocaines et béninoises selon le directeur général de Moov Africa, ont permis d’aller de l’avant et font du réseau GSM, un opérateur de plus en plus performant.

Au delà de la responsabilité économique de l’entreprise à créer de la richesse pour le pays, il y a une responsabilité sociale et sociétale, a précisé Omar Nahli.

A Moov Africa, il a cité l’exemple de la Fondation. Une structure très active dans le pays et intervenant dans 04 domaines. Il s’agit de l’éducation, en ce qui concerne la construction de modules de classes, distribution de kits scolaires, de manuels, et au niveau des cantines scolaires avec le Programme alimentaire mondial. La santé est le second domaine d’intervention de la Fondation. Moov Africa, qui fait des dons de matériels dans les hôpitaux, accompagne les opérations du corps médical, etc.

En plus de l’éducation et de la santé, Moov Africa œuvre pour l’autonomisation des femmes et des handicapés. L’entreprise donne des moyens à ces couches vulnérables de développer une activité génératrice de revenu afin de ne pas dépendre des autres.

Les activités culturelles enfin, sont un domaine de prédilection de Moov Africa. Plusieurs activités culturelles et récréatives sont organisées au profit de la jeunesse.

Au cours du séminaire, un film documentaire a été projeté sur les réalisations de la coopération marocaine avec les pays africains.

F. A. A.

23 juillet 2022 par ,