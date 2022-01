L’EPMB célèbre 180 ans d’existence

L’église protestante méthodiste du Bénin (EPMB) s’apprête à célébrer ses 180 ans d’existence. Le pasteur Kponjesu Amos Hounsa, président de l’EPMB, entouré d’une centaine de pasteurs a procédé au lancement des festivités le 25 janvier dernier à l’occasion d’une conférence.

Les pasteurs au cours de la conférence ont rendu hommage au missionnaire Thomas Birch Freeman, fondateur de l’EPMB au Bénin, et surtout au roi Ghézo, roi d’Abomey. « C’est grâce à lui, grâce à la faveur qu’il a accordée au missionnaire Thomas Birch Freeman que la lumière évangélique, la lumière méthodiste a jailli dans tous les coins et recoins du Bénin faisant de l’EPMB la première église arrivée au Bénin », ont-ils témoigné.

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la célébration des 180 ans de l’EPMB. Il s’agit de l’ouverture d’une année missionnaire le 27 janvier 2022, d’une visite au roi d’Abomey le 16 février 2023, de la pose d’un mémorial le 4 mars 2023, et d’une grande célébration qui aura lieu le 5 mars 2023 au Stade de l’amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou.

