L’Association BEST soutient les enfants de l’Epp Hougangbé

L’Association Bénin Enfance Education Santé (BEF) a organisé, jeudi 16 décembre 2021, son 2ème cocktail caritatif au profit des 293 enfants scolarisés à l’École Primaire Publique de Hougangbé dans la commune de Djakotomey. Ce fut l’occasion pour les responsables de l’association de faire le bilan des actions en cours.

L’Association BEST continue ses œuvres au profit de couches défavorisées. En collaboration avec les autorités communales et villageoises, l’Association BEST mène des actions pour que les enfants aillent à l’école dans des conditions optimales.

Après la dotation d’une bibliothèque, l’Ecole Primaire Publique de Hougangbé commune de Djakotomey bénéficie de la part de l’Association BEST d’une cantine gratuite. Elle est mise à disposition des écoliers depuis la rentrée scolaire 2019-2020. Les apprenants mangent le repas de midi préparé et servi par les employés de l’Association. Mieux, elle prévoit la création d’un potager et un petit élevage afin d’approvisionner directement la cantine.

L’Association BEST accorde aussi chaque année une bourse aux trois premiers de chaque promotion au CEP. Six (06) enfants issus de l’Ecole Primaire Publique de Hougangbé et désormais au collège bénéficient d’une prise en charge complète de l’Association. Cette initiative sera dupliquée dans d’autres écoles de communes rurales du Bénin.

A propos de l’Association BEST

L’Association BEST a entre autres pour objectifs l’accès à l’éducation pour tous et surtout des filles, mettre fin à la faim notamment en milieu scolaire et promouvoir l’égalité Homme/Femme.

Les financements proviennent essentiellement des dons de PME et de particuliers en France.

L’Association BEST est lauréate 2021 du Programme d’Appui aux Organisations de Solidarité des Migrants sous l’égide de l’Agence Française de Développement.

Désiré Djaito est le président de l’ Association BEST en France ; Mona Boulmedias, Responsable des projets et Prospective ; Francesca Borgese, Responsable des Relations Publiques et du Développement ; Cécile Martin-Djaito, Trésorière et Bertin Djaito, Coordinateur des activités et Président BEST au Bénin.

31 décembre 2021 par ,