Juliette Mitonhoun élue présidente PMS-Bénin

La Plateforme médias et santé du Bénin (PMS-Bénin) change de main. A l’issue de l’assemblée générale élective tenue, jeudi 23 décembre 2021, au siège de Mercy Ships à Cotonou, les membres ont élu un nouveau bureau présidé par Juliette Mitonhoun pour conduire leur association pour les trois prochaines années.

Les membres de la Plateforme médias et santé du Bénin (PMS-Bénin), une association de journalistes spécialistes des questions de santé au Bénin ont tenu, jeudi dernier, une assemblée générale élective. Ils se sont retrouvés au siège de Mercy Ships à Cotonou pour faire le point de quatre ans d’existence.

« Un moment privilégié de dialogue et d’échange pour faire le bilan de notre mandat et en même temps renouveler les instances de notre association commune », a déclaré le secrétaire général sortant, à l’ouverture des travaux. Victorin Fassinou a rappelé que la PMS a « contribué à la promotion de la santé aux cotés de ses partenaires dont l’OMS, Mercy Ships, le PAM, l’Abpf, l’Onusida et plusieurs Ongs œuvrant dans le domaine de la santé ». Ces actions ont été réalisées grâce aux différentes productions de presse dans les domaines de la santé sexuelle de la reproduction, de l’allaitement maternel exclusif, de la lutte contre l’insécurité alimentaire, de la lutte contre les maladies évitables, de la gestion des épidémies, de la promotion d’un Bénin sans tabac.

’’C’est ensemble que nous pourrons aller de l’avant’’

L’assemblée générale a été consacrée au toilettage des et à l’élection d’un nouveau bureau de la PMS-Bénin. Composée de sept membres le nouveau bureau de l’association est présidé par Juliette Mitonhoun. « Pour la réussite de notre mandat, je vous invite tous au travail ; je vous demande de vous impliquer dans la vie de l’association. Pour les trois prochaines années, nous allons travailler main dans la main ; c’est ensemble que nous pourrons aller de l’avant », a déclaré la nouvelle présidente de la Plateforme.

Le Directeur Régional de Mercy Ships Afrique a promis son soutien à la nouvelle équipe dirigeante de PMS-Bénin. « Ce jour, c’est un nouveau départ. Et quand on fait un nouveau départ, c’est pour aller plus loin », a souligné Dr Pierre M’Pele avant d’ajouter qu’avec peu de moyens et de la volonté, le groupe parviendra à atteindre ses objectifs.

Nouveau Bureau de PMS-Bénin

Présidente : Juliette Mitonhoun

Secrétaire général : Victorin Fassinou

Secrétaire générale adjoint : Flore Nobimè

Trésorier général : Blaise Ahouansè

Trésorière générale adjointe : Bénédicta Vera-Cruz

Secrétaire à la communication et à l’information : Bismarck Sossa

Secrétaire à l’organisation : Henri Gnambodè

Les commissaires aux comptes :

Christian Sessou

Déla Tamadaho

