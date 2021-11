Abimbola présente les condoléances à la famille de Janvier Dénagan

Le chanteur et percussionniste Janvier Dénagan Honfo s’en est allé, ce lundi 22 novembre 2021. Le ministre de la Culture Abimbola a présenté les condoléances au monde artistique et à sa famille biologique.

« Il y a quelques mois de cela, nous avons édité une anthologie de la musique béninoise sur les 60 dernières années et évidemment il était en bonne place sur cette anthologie », a déclaré Jean-Michel Abimbola au micro de Frissons Radio. Pour le ministre, le talent de ce grand artiste révèle le Bénin. Le ministre a au nom du gouvernement et en son nom propre présenté les condoléances à la famille biologique de l’artiste et au monde artistique béninois. Selon le ministre de la Culture, un hommage sera rendu à l’artiste.

Janvier Dénagan Honfo est décédé, lundi 22 novembre 2021, en Allemagne dans sa 54e année des suites d’une maladie.

