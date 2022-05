Jean Azanmasso expose sa vision pour la mairie de Savè

Le secrétaire exécutif (SE) de la mairie de Savè, Jean Azanmasso, a pris fonctions la semaine dernière. La cérémonie de passation de charges avec le maire Dénis Oba Chabi a été présidée par Saliou Odoubou, préfet des Collines.

Faire de Savè une commune de cohésion et bien gouvernée, c’est la vision exprimée par le nouveau secrétaire exécutif de la mairie de Savè.

Pour y parvenir, Jean Azamasso voudrait bien compter sur l’ensemble des acteurs. « Avec la pleine participation du maire, du conseil communal, du conseil de supervision et le travail satisfaisant du personnel, la commune de Savè sera la commune de cohésion, la mieux gouvernée avant la fin du mandat du secrétaire exécutif », a-t-il déclaré.

Le secrétaire exécutif a exhorté l’ensemble des acteurs à intégrer ladite vision afin qu’au terme du mandat, la population soit fière des réalisations.

Jean Azamasso s’est dit prêt à continuer avec l’équipe communale, conformément aux nouvelles dispositions légales et règlementaires, l’œuvre de développement déjà enclenchée. Ses résultats professionnels fait-il savoir, constitueront des résultats politiques que le maire et le conseil communal pourront défendre avec « conviction et fierté » devant la population qui, souligne-t-il, n’attend que le mieux-être.

F. A. A.

3 mai 2022 par ,