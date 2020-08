Il y a un an le Nigeria fermait ses frontières

Depuis le 20 août 2019, le géant de l’Est en raison d’une politique protectionniste a fermé ses frontières terrestres avec ses voisins dont le Bénin. En dépit des lourdes conséquences, l’économie béninoise résiste et continue d’enregistrer de bons résultats.

Déjà un an que le Nigéria a décidé unilatéralement de fermer ses frontières terrestres avec le Bénin. La raison officielle annoncée est la lutte contre les activités massives de contrebande, notamment de riz, opérées sur ce corridor. Une situation qui représenterait une menace pour la politique d’autosuffisance alimentaire mise en place par le gouvernement d’Abuja.

Selon les données de l’Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré (ECENE) effectuée par l’INSAE en 2011, le Nigéria représente le premier partenaire commercial du Bénin avec 86% de la valeur des produits importés.

La fermeture des frontières du Nigéria a affecté l’économie béninoise avec des conséquences comme : la baisse des recettes douanières, l’inflation et les coûts.

Une hausse sur les prix de l’essence de contrebande a été observée dès les premières semaines de la fermeture des frontières nigérianes. Cette hausse est combinée à une baisse du prix des produits agricoles. A cela s’ajoute la cessation des activités de plusieurs opérateurs économiques.

A l’issue d’une réunion tenue le 14 novembre 2019 à Abuja, le Nigéria, le Bénin et le Niger ont mis en place une unité de patrouille composée de garde-frontières anti-contrebande. Le but est de lutter conjointement contre la contrebande mais aussi de renforcer la répression contre la circulation de plusieurs autres articles et produits illicites.

Malgré, les démarches entreprises par les dirigeants des pays affectés, les actions menées par la CEDEAO, l’exhortation au respect des accords de libre-échange de la communauté, le Nigéria est resté ferme sur sa décision.

Le Bénin résiste aux chocs

Selon certains experts économistes, le Bénin était « au bord d’une gouffre ». Un an après, la fermeture des frontières, le Bénin continue d’enregistrer des résultats performants. Le gouvernement béninois a très tôt mené des actions pour minimiser les impacts dus à la fermeture des frontières du Nigéria. Les Béninois se sont adaptés à la situation. Certes, la fermeture des frontières du Nigéria « est source de préoccupations », comme l’a reconnu le Chef de l’Etat Patrice lors de son discours sur l’état de la Nation le vendredi 27 décembre 2019, mais elle a également permis au Bénin de révéler sa capacité à sortir des difficultés.

« (…) ce qu’il importe de retenir de ce choc exogène, c’est que les efforts de transformation structurelle de notre économie commencent à produire leurs effets. Ainsi convient-il de comprendre la résilience dont notre pays fait preuve face à cette crise. Désormais, nous savons donc mieux résister aux chocs de cette nature et nous continuerons à renforcer cet acquis », a déclaré Patrice Talon dans son discours.

Les résultats du Bénin sont satisfaisants

En juin 2020, l’agence de notation Standard and Poor’s a confirmé la note B+ du Bénin avec perspective stable. Après Standard & Poor’S, l’agence Bloomflied a aussi confirmé sa notation en monnaie locale pour le Bénin en maintenant la notation A-Stable. Selon l’agence Bloomfield, le dynamisme de l’économie béninoise et l’accélération de la croissance du Produit intérieur brut (Pib) à +6,9%, ainsi que la bonne gestion par le gouvernement de la crise du Covid-19, confirment la solidité de l’économie béninoise au plan international et régional.

Dans le cadre de l’évaluation par la Banque Mondiale des politiques et des institutions nationales en 2020, le Bénin a été classé 2ème du continent africain en matière de gestion économique.

Les résultats de plus en plus appréciés et salués à l’international sont les fruits des réformes engagées par le gouvernement sur le leadership du président Patrice Talon.

A.A.A

20 août 2020 par