Formation des aspirants au métier d’enseignant et d’élèves professeurs

En Conseil des ministres ce mercredi 13 juillet 2022, le gouvernement béninois a décidé de la mise en formation des aspirants au métier d’enseignant et de 4 élèves professeurs certifiés des lycées techniques agricoles.

Les lycées techniques agricoles ouvriront leurs portes en 2024. Au titre de l’année 2021, le gouvernement avait procédé au recrutement d’une première cohorte de 662 aspirants, au profit de ces lycées. Selon le Conseil des ministres « leur formation démarre cette année ».

« Elle se déroulera sur les installations de l’Université d’Agriculture de Kétou avec l’appui d’une expertise étrangère et portera, selon les profils de recrutement et les domaines retenus, sur 30% de théorie et 70% de pratique professionnelle en contexte réel d’entreprises ou d’exploitations agricoles publiques ou privées », renseigne le Conseil des ministres.

La même source informe qu’à « l’issue de la prospection effectuée, c’est l’Université du KwaZulu-Natal qui a été retenue ». « Son organisation, ses relations avec les entreprises agricoles sud-africaines, son positionnement sur le continent dans la formation des agronomes lui valent autant d’atouts », ajoute le Conseil des ministres.

La plupart de ses formateurs étant anglophones, le gouvernement annonce qu’il sera procédé à une remise à niveau des apprenants par le Centre béninois des Langues étrangères de l’Université d’Abomey-Calavi, pendant une période de trois mois.

A.A.A

13 juillet 2022 par ,