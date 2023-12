Fête du Vodun et Vodun Days, voici ce qu’il faut retenir

La fête nationale du Vodun, célébrée le 10 janvier de chaque année aura un cachet spécial dans la ville de Ouidah à partir de 2024, avec les Vodun Days ; nouveau festival des arts Vodun prévu pour se tenir les 09 et 10 janvier de chaque année dans la cité historique. Au cours d’une conférence de presse jeudi 30 novembre 2023, Jean-Michel ABIMBOLA, ministre du tourisme, de la culture et des arts, a apporté des clarifications sur ce nouveau festival qui répond à l’ambition du gouvernement de développer le tourisme religieux, de révéler « l’exception culturelle béninoise », et d’en faire un véritable pilier de la diversification de l’offre touristique dans le pays.

Jean-Michel ABIMBOLA matérialise son ambition de faire de la célébration du Vodun, un grand festival des arts Vodun. Le 10 janvier 2023, l’autorité ministérielle avait exprimé sa volonté de faire de cette occasion de célébration des religions endogènes, un festival qui convoquera toutes les expressions créatives autour de ce qu’il appelle, « marqueur identitaire ». L’idée selon le ministre, est de permettre au Bénin, « d’assumer pleinement sa vocation de terre de pèlerinage et berceau du Vodun, pour y faire éclore le potentiel de cette culture dans ses aspects les plus inspirants ».

Face à la presse ce jeudi 30 novembre, Jean-Michel ABIMBOLA a souligné que les Vodun Days constituent un « nouveau naming du Festival Vodun qui se tenait à Ouidah à l’occasion de la fête du 10 janvier ». Le choix porté sur Ouidah selon le ministre, s’explique par son statut de « ville symbole de réhabilitation de la mémoire des afro-descendants ». « Ce lieu est un instrument de promotion de la destination Bénin », a-t-il ajouté avant de rappeler l’importance des Vodun Days qui, d’après lui, constituent « un évènement qui vient décupler le potentiel touristique de Ouidah et le rayonnement de la destination Bénin ». « Les Vodun Days se dérouleront chaque année à Ouidah, il n’y a pas un principe de rotation autour de l’événement », a précisé l’autorité ministérielle.

Pour une bonne réussite de la 1ère édition des Vodun Days, plusieurs comités sont mis en place. Un comité est dédié à l’ingénierie événementielle, un autre à la logistique événementielle, et un 3e à la communication événementielle.

Au total, 05 lieux d’animation sont retenus pour les Vodun Days. Il s’agit de la Place Maro, l’esplanade du Fort français, la Forêt sacrée de Kpassè, l’esplanade du Temple des Pythons, et le couvent éphémère dédié à Vodun Mami. Une scène est prévue sur la plage pour accueillir des artistes béninois et internationaux pour un concert et un spectacle. Pour ce qui concerne le village des Vodun Days, une sélection d’ateliers thématiques permettra d’approfondir la compréhension de la religion ; des stands de restauration présents proposeront une variété de repas locaux et internationaux ; et pour garantir le confort du public, de nombreux points d’informations et des installations sanitaires seront installés au sein du village.

L’espace camping des Vodun Days composé de 81 emplacements, est une solution conviviale pour ceux qui souhaitent vivre l’événement de manière immersive et qui souhaitent être à proximité des activités.

« Le Vodun, avec son message d’amour, d’humanisme, de tolérance, et de respect pour la nature, aspire à l’épanouissement intégral de l’individu dans toutes ses dimensions. Il s’impose ainsi comme un symbole de la diversité, de la complexité de l’altérité africaine », c’est l’appel que le ministre du tourisme, de la culture et des arts a lancé après avoir rappelé le clou du spectacle qui sera marqué par le cérémonial du 10 janvier, en présence des hauts dignitaires et empreint d’une grande solennité, la parade rituelle de sortie des fidèles de couvents Vodun.

