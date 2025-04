Un Africain parmi les favoris au Saint Siège

Parmi les prétendants au Saint-Siège pour succéder au pape François, mort ce lundi à 88 ans, se trouve notamment le Guinéen Robert Sarah, l’ancien archevêque de Conakry.

"Chers frères et sœurs, c’est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de notre Saint-Père François", a annoncé, ce lundi 21 avril 2025, le cardinal Kevin Farrell sur la chaîne de télévision du Vatican.

Dès lors se pose la question d’une succession au Trône de Saint Paul. Le pape François est mort à 88 ans ce lundi de Pâques. Originaire de Buenos Aires (Argentine), il était en poste depuis mars 2013, où il avait succédé à Benoit XVI. Ces dernières années, le souverain pontife a eu des problèmes de santé recurrents, qui l’ont fragilisés.

Qui a le droit de succéder au pape ?

Après le décès d’un pape, un nouveau pontife doit être élu, dans les quinze à vingt jours qui suivent. Depuis des siècles, il est toujours choisi parmi les cardinaux, ces évêques de haut rang qui conseillent le pape, bien que tout homme baptisé puisse prétendre au titre. Ces derniers sont tout d’abord convoqués au Vatican, tandis que le gouvernement de l’Église est confié au collège des cardinaux, qui se charge des affaires courantes.

Le vote se tient dans la chapelle Sixtine, à huis clos, sans aucune communication vers l’extérieur. Là, l’ensemble des cardinaux (environ 120) prêtent serment, la main sur les évangiles et entament une session de votes pour désigner le successeur. Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont autorisés à voter lors du Conclave. Une fois les votes dépouillés, le résultat est annoncé avec le fameux déclenchement d’une fumée blanche (ou noire si les cardinaux ne se sont pas mis d’accord), visible depuis la place Saint-Pierre.

Après François, qui est en lice pour devenir le 267e pape de l’Histoire ? Plusieurs noms circulaient déjà ces dernières semaines.

Un pape africain ou asiatique ?

Bien que les cas soient rares dans l’histoire de l’Église catholique, il y a déjà eu, entre le 2ème et le 8ème siècle, un pape d’origine asiatique (Grégoire III, originaire de la Syrie actuelle) et trois papes d’origine africaine (les berbères Victor Ier, Miltiade et Gélase Ier).

Des siècles plus tard, une telle situation pourrait se reproduire car plusieurs cardinaux font partie des favoris.

Le candidat de l’Afrique, le Guinéen Robert Sarah, représente une figure conservatrice de premier plan. Candidat officiel de la "faction" conservatrice, l’ancien archevêque de Conakry est très influent sur le continent africain. C’est un grand défenseur du célibat des prêtres, thème brûlant de l’Église, qui s’est opposé au pape François sur de nombreux sujets (l’immigration, le retour de la messe prononcée en latin, son opposition au mariage homosexuel, entre autres). Bien qu’il soit à la retraite depuis février 2021, il reste "papabile" (il est possible de l’élire pape). Il atteindra les 80 ans le 15 juin 2025.

Le Philippin Luis Antonio Gokim Tagle (67 ans), ex-archevêque de Manille représente l’Asie pour cette succession au Vatican. Ce théologien progressiste proche de François est un très bon communicant, actif sur Facebook et Youtube. "Pasteur proche des pauvres", Luis Antonio Tagle est apprécié pour son charisme, sa simplicité et son engagement social.

Un Français en lice

Jean-Marc Aveline, archevêque du diocèse de Marseille (fait cardinal en août 2022) figure parmi les favoris dans la course. Né en Algérie en 1958, il est prêtre depuis 1984 et est connu pour son engagement en faveur des questions migratoires, aligné sur celui du pape François. Il était ainsi considéré comme un homme de confiance par ce dernier, et a accueilli le souverain pontife à Marseille à l’été 2023.

Trois Italiens parmi les papabiles

Trois Italiens font partie des plus pressentis pour succéder au pape François. Il y a le cardinal Pietro Parolin (70 ans). Secrétaire d’État du Vatican, il est considéré comme le numéro 2 du Saint-Siège.

L’archevêque de Bologne, le cardinal Matteo Zuppi (69 ans) est aussi souvent cité. Il est connu pour son engagement social, envers les migrants et les personnes homosexuelles.

Enfin, le cardinal Pierbattista Pizzaballa (59 ans) est le patriarche latin de Jérusalem. Bien que grand connaisseur du Moyen-Orient - il est notamment intervenu auprès des Chrétiens de Gaza - il pourrait être écarté en raison de son jeune âge.

Parmi les papabiles, beaucoup d’autres évêques sont fréquemment cités comme potentiels successeurs au Saint-Siège. C’est le cas du premier cardinal suédois de l’histoire, l’évêque de Stockholm Anders Arborelius, 75 ans, ou encore de l’Allemand Gerhard Müller, l’un des principaux opposants au pape Jorge Mario Bergoglio.

