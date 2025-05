3 grandes décisions du Conseil Supérieur de Transition

Le Conseil Supérieur de Transition (CST) de l’Église du Christianisme Céleste a tenu, les 8 et 9 mai dernier, sa toute première session officielle à Cotonou. Cette rencontre s’est ouverte en présence du Président de la République, Patrice Talon.

À l’issue de deux jours de travaux, le Conseil Supérieur de Transition (CST) de l’Église du Christianisme Céleste a pris trois (3) grandes décisions.

Le CST a validé la création d’un Secrétariat Exécutif chargé d’assurer sa coordination opérationnelle.

Trois commissions thématiques ont été officiellement mises en place, chacune avec une mission précise et un président désigné. Il s’agit de la : Commission de Relecture de la Constitution et Revue de la hiérarchie ecclésiale ; Commission de Relecture des textes fondamentaux, Revue des Rites, de la Liturgie, et de l’Organisation des Pèlerinages et Événements religieux ; Commission de Réforme de la Gestion Administrative et Financière de l’ECC.

Une feuille de route a été adoptée, accompagnée de la Charte de la transition et du Règlement intérieur du Conseil. Ces documents guideront les travaux du CST tout au long de la période de transition.

Le Conseil est dirigé par le dignitaire Bertin BADA, en qualité de Coordonnateur Général, épaulé par André AMOUSSOU et Jean Sènou KOKOYE, respectivement premier et deuxième adjoints. Le dignitaire Marcellin ZANNOU occupe le poste de rapporteur, assisté de Tosho OSHOFFA. La trésorerie est confiée à Justin Kouamé ACKAH et Comlan MIDODJI.

