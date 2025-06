Les Vodun Days, grande célébration de la culture, l’art et de la spiritualité du Vodun aura lieu les 8, 9, et 10 janvier 2026 dans la cité historique de Ouidah. Le Gouvernement a déjà annoncé les couleurs à travers une publication sur ses canaux digitaux. La célébration des Vodun Days s’annonce encore plus palpitante que l’édition précédente qui a mobilisé plus de 435 000 participants.

Le public est invité à retenir la date.

3 juin 2025 par ,