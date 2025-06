Talon au lancement des travaux pour une Église unifiée

L’Église du Christianisme Céleste entre dans la phase active de son unification. Le Conseil Supérieur de Transition (CST) a tenu sa deuxième session à Cotonou du 12 au 14 juin 2025 en présence du Chef de l’Etat Patrice Talon.

La deuxième session du Conseil Supérieur de Transition (CST), dirigée par le Vénérable Suprême Évangéliste Bertin Bada, a rassemblé du 12 au 14 juin 2025 des délégués venus de douze pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique.

Le président de la République Patrice Talon a été l’hôte d’honneur à l’ouverture des travaux de la session.

Le rapporteur général du CST, le Vénérable Suprême Évangéliste Marcellin Zannou, a salué cette mobilisation et rappelé que les assises s’inscrivent dans une dynamique de paix, de réconciliation et de reconstruction.

Les délégués ont entamé un vaste chantier de réformes, structuré autour de trois commissions techniques.

La Commission 1, dédiée à la constitution et à la gouvernance, s’est attelée à la relecture des textes fondamentaux de 1980 et 2008.

De son côté, la Commission 2 s’est concentrée sur l’harmonisation des rites et de la liturgie. Elle propose un calendrier cultuel unifié, incluant les sept prières journalières, les cultes réguliers et trois célébrations majeures : l’anniversaire de l’Église (29 septembre), le pèlerinage international d’Imèko (19 octobre) et la Nativité (24-25 décembre). Dix sites spirituels majeurs ont également été recensés, tandis qu’un manuel liturgique commun est en cours d’élaboration.

Enfin, la Commission 3, axée sur la réforme institutionnelle et financière, préconise une gestion transparente, inclusive et efficace, tournée vers la modernisation de l’Église réunifiée.

La prochaine session du CST est fixée au 22 juillet 2025. Elle poursuivra les discussions et affinera les propositions des commissions.

