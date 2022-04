ECOBANK Bénin et AGF en partenariat pour financer les PME/PMI

La filiale béninoise du Groupe Ecobank a signé, ce mercredi 20 avril 2022, une convention de partenariat avec African Guarantee Fund (AGF) pour le financement des PME/PMI. La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de Ecobank Bénin en présence de Lazare NOULEKOU, Administrateur Directeur général de la banque, de Bendjin KPEGLO, Directeur général d’African Guarantee Fund pour les petites et moyennes entreprises (AGF WEST AFRICA), et des cadres des deux institutions.

African Guarantee Fund pour les petites et moyennes entreprises (AGF) a accordé une ligne de garantie de portefeuille d’un montant total de 1,6 milliards de FCFA à Ecobank Bénin. Elle est destinée au financement des activités des Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI). « Les Gouvernements, dans nos pays, ont mis en place des plans de développement dont un des axes prioritaires est le soutien aux PME et la réduction du taux de chômage. La nouvelle réglementation bancaire en cours dans notre sous-région impose des exigences supplémentaires aux banques dans le cadre de leur activité de financement, pour les rendre plus efficaces et solides. Afin de respecter ces exigences, les banques ont besoin de partenaires fiables pour les accompagner, surtout sur le segment PME/PMI qui représente la plus grande partie du tissu économique, mais en même temps plus vulnérable, et ayant beaucoup de difficultés à trouver du financement », a déclaré le Directeur général de AGF, Bendjin KPEGLO. Selon lui, AGF est l’un de « ces partenaires de référence sur le continent surtout avec les avantages liés à sa note AA- par Fitch Rating et ses actionnaires de renom ».

« Nous signons ce partenariat avec Ecobank pour soutenir les PME au Bénin. AGF au Bénin a une histoire assez longue et forte. Aujourd’hui, nous avons à peu près 40 milliards de FCFA de garantie que nous avons octroyés à nos partenaires au Bénin. L’histoire avec Ecobank est encore plus forte et particulière », a indiqué le directeur général de AGF.

Cette garantie de portefeuille permettra également de financer les entreprises détenues et dirigées par des femmes et celles dont l’activité va dans le sens de la protection de l’environnement. La garantie prend en compte un volet du programme AFAWA, une initiative conjointe de la BAD et de l’African Guarantee Fund qui vise à débloquer jusqu’à USD 3 milliards de prêts aux PME appartenant à des femmes en Afrique.

« C’est un partenariat qui nous donne plus de confort et de souplesse dans le financement des PME/PMI béninoises et nous sommes fiers de le concrétiser ce jour avec l’AGF », a affirmé le Directeur Général de Ecobank Bénin. Lazare NOULEKOU soutient que les PME/PMI sont les moteurs de la croissance économique. « Elles constituent la colonne vertébrale de l’économie, surtout dans les pays en développement où elles participent à la création de l’emploi et à la génération des revenus, leur impact est encore plus important au Bénin où ils représentent 90% du secteur industriel. C’est pour cela que nous leur avons littéralement dédié un pôle d’activités à Ecobank : La banque Commerciale », a-t-il souligné.

Ce partenariat permet à Ecobank Bénin de mieux soutenir les PME/PMI en fonction de leurs besoins notamment : le financement de stocks, des actifs et des marchés auxquels elles soumissionnent ou pour lesquels elles sont déclarées adjudicataires avec la délivrance de diverses cautions allant de la soumission à la retenue de garantie en passant par l’avance de démarrage, de bonne fin d’exécution. « Par ailleurs, le commerce international retient notre attention avec une gamme élargie de produits tels que les Lettres de crédit, les remises documentaires, les avals et les escomptes de traites etc », a ajouté M. Lazare NOULEKOU.

Avec la filiale béninoise du Groupe Ecobank, les PME/PMI peuvent aussi bénéficier des produits bancaires utilisant la technologie numérique, comme EcobankPay, les Terminaux de Paiement Numérique (TPE) intelligents, Bank Collect et Omni Lite qui leur permettent d’effectuer des paiements et des encaissements de manière sécurisée et autonome, et de gérer le flux de trésorerie au moyen de solutions digitales.

Par son programme ‘’Ellevate’’, Ecobank œuvre également au développement du leadership féminin. « Ellevate vise à libérer le potentiel des entreprises dirigées par des femmes ou axées sur les femmes avec des solutions pour une meilleure gestion de la trésorerie, des prêts à des taux d’intérêt favorables et des services à valeur ajoutée », informe le Directeur Général de Ecobank Bénin.

Cette ligne de garantie permet à Ecobank Bénin d’augmenter la taille de son portefeuille pour le financement des PME/PMI afin de leur permettre d’impacter plus fortement la croissance économique béninoise.

À propos de Ecobank Bénin

Ecobank Bénin est une filiale du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14.000 personnes au service de plus de 24 millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 35 pays Africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôts, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations du trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers à savoir London Stock Exchange à Londres, Nigerian Stock Exchange à Lagos, Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.

À propos d’African Guarantee Fund (AGF)

L’African Guarantee Fund est une institution financière non bancaire dont l’objectif est de promouvoir le développement économique, d’accroître les créations d’emplois et de réduire la pauvreté en Afrique en fournissant aux institutions financières des solutions de garantie et un appui au renforcement des capacités, spécifiquement destinés à soutenir les PME en Afrique.

African Guarantee Fund a été créé par le gouvernement du Danemark par le biais de l’Agence Danoise de Développement International (DANIDA), le gouvernement espagnol par le biais de l’Agence Espagnole de Coopération et de Développement International (AECID) et la Banque Africaine de Développement (BAD). Les autres actionnaires sont : l’Agence Française de Développement (AFD), le Fonds Nordique de Développement (NDF), le Fonds d’Investissement pour les Pays en Développement (IFU) et la KfW Development Bank. AGF est noté AA- par l’agence de notation Fitch Ratings.

