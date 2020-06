Des vagues d’orages et de chaleur s’annoncent au Bénin

Les jours et les semaines à venir seront marqués dans la zone méridionale du Bénin par des pluies torrentielles et des vagues de chaleur dans certaines régions du pays.

Selon les prévisions annoncées par le climatologue Brice Sohou, les départements concernés par ces prévisions sont le Littoral, l’Ouémé, l’Atlantique, le Mono, le Zou, et le Couffo. Une nouvelle catastrophe naturelle pourrait s’observer au niveau des plans d’eau du bassin du Niger, notamment, l’Ouémé et le Mono, qui seront débordés entre le 13 juin et le 23 juillet 2020.

A en croire le climatologue, cette période qui sera marquée par « des pluies extrêmes et exceptionnelles », sera également intercalée de vagues de chaleur dans certaines régions du pays, à savoir, Karimama, Malanville, Alibori Sud, Kérou, Kouandé, Péhunco, Borgou Nord, Atacora Ouest, Borgou sud, Donga, et les Collines.

Le climatologue invite les responsables à divers niveaux à prendre les dispositions nécessaires afin d’éviter toute catastrophe durant cette période à risque.

F. A. A.

23 juin 2020 par